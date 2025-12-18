Суд объяснил невозможность признания недействительной сделки по продаже квартиры Долиной

ВС: Сделку с продажей квартиры Долиной невозможно признать недействительной

Верховный суд (ВС) России сообщил, что сделку с продажей квартиры певицы Ларисы Долиной невозможно признать недействительной. Об этом сообщает ТАСС.

ВС объяснил, что сделку нельзя признать недействительной, так как покупательница недвижимости предпринимательница Полина Лурье не могла выявить заблуждения Долиной.

16 декабря ВС отменил решения нижестоящих инстанций по делу о квартире Долиной, которая продала ее Лурье за 112 миллионов рублей под влиянием мошенников. Жилплощадь на Ксеньинском переулке оставили за покупательницей.

Теперь певица находится в проданной квартире незаконно. 25 декабря Мосгорсуд рассмотрит вопрос о ее выселении.

