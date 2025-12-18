Реклама

07:31, 18 декабря 2025

Трамп подпишет многомиллионный оборонный бюджет для Украины

Трамп 19 декабря подпишет оборонный бюджет на $400 миллионов для Украины
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: CNP / AdMedia / Global Look Press

Президент США Дональд Трамп 19 декабря в 02:00 по московскому времени подпишет оборонный бюджет на 400 миллионов долларов для Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

Подчеркивается, что до и после этого в расписании американского лидера участие в закрытых приемах по случаю предстоящего Рождества.

Ранее сообщалось, что Трамп во время обращения к нации не упомянул усилия Соединенных Штатов по урегулированию конфликта на Украине.

До того глава Белого дома заявил, что украинский конфликт может скоро завершится из-за приближения сторон к достижению соглашений.

