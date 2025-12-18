Реклама

00:25, 18 декабря 2025Мир

Трамп раскрыл тему обращения к нации

Трамп сообщил, что в обращении к нации будет говорить об экономике
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: CNP / AdMedia / Global Look Press

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что в предстоящем обращении к нации будет говорить об американской экономике. Об этом политик упомянул, общаясь с журналистами, пишет РИА Новости.

«Мы унаследовали беспорядок, мы провели хорошую работу, мы продолжим, и наша страна будет сильнее, чем когда-либо», — отметил он, говоря о США.

Политик также вновь подчеркнул, что экономика Штатов нуждалась в помощи после предыдущей администрации. Основной темой нынешней повестки республиканцев является обеспечение доступности товаров, услуг и жилья для американцев.

До этого журналист Такер Карлсон сообщил, что Дональд Трамп объявит войну Венесуэле во время выступления в Овальном кабинете, запланированного на среду, 17 декабря, в 21:00 по местному времени (05:00 мск 18 декабря).

Также уточнялось, что четыре самолета палубной авиации США были подняты в небо у берегов Венесуэлы на фоне сообщений об угрозе начала войны.

