Тревел-блогер описал российское село словами «камчатская Швейцария»

Тревел-блогер Алексей Жирухин описал российское село Эссо словами «камчатская Швейцария». Своими впечатлениями он поделился в личном блоге «Путешествия со смыслом» на платформе «Дзен».

Путешественник рассказал, что Эссо находится в 550 километрах от Петропавловска-Камчатского, административного центра Камчатского края. «"Камчатская Швейцария" лежит в кальдере потухшего вулкана — хребты закрывают его от океанских ветров». — пишет он. Также россиянин рассказал, что в местности, где расположено село, мало осадков и много солнца, а морозы переносятся легко из-за сухого воздуха.

«Еще советские геологи пробурили здесь скважины, и из недр хлынула термальная вода. Ее температура — под 70 градусов! Этой дармовой энергией отапливают дома, школу и даже теплицы с огурцами», — пишет автор блога. Однако местная жительница Наталья Сычева рассказала ему, что в селе проблема — не нагреть воду, а остудить. Так, ей приходится набирать ванну чистой термальной воды и ждать около часа, прежде чем она станет нормальной температуры.

Алексей рассказал, что местом притяжения в селе считается большой термальный бассейн, который как для туристов, так и для местных бесплатный. «Но у Эссо есть и обратная сторона — жить здесь сможет не каждый. Магазинов немного, развлечений почти нет, а к простоте местного быта нужно привыкать — особенно тем, кто жил в городе», — заключил тревел-блогер.

