Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
09:00, 18 декабря 2025Путешествия

Тревел-блогер описал российское село словами «камчатская Швейцария»

Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: А. А. Пирагис / Фотобанк Лори

Тревел-блогер Алексей Жирухин описал российское село Эссо словами «камчатская Швейцария». Своими впечатлениями он поделился в личном блоге «Путешествия со смыслом» на платформе «Дзен».

Путешественник рассказал, что Эссо находится в 550 километрах от Петропавловска-Камчатского, административного центра Камчатского края. «"Камчатская Швейцария" лежит в кальдере потухшего вулкана — хребты закрывают его от океанских ветров». — пишет он. Также россиянин рассказал, что в местности, где расположено село, мало осадков и много солнца, а морозы переносятся легко из-за сухого воздуха.

Материалы по теме:
Экспедиция на Северный полюс и Байкал за 7 миллионов рублей. Сколько тратят российские богачи на зимний отдых в родной стране?
Экспедиция на Северный полюс и Байкал за 7 миллионов рублей.Сколько тратят российские богачи на зимний отдых в родной стране?
3 января 2025
Куда поехать на отдых осенью 2025 года? Больше 10 направлений для отпуска в России и за рубежом
Куда поехать на отдых осенью 2025 года?Больше 10 направлений для отпуска в России и за рубежом
22 августа 2025

«Еще советские геологи пробурили здесь скважины, и из недр хлынула термальная вода. Ее температура — под 70 градусов! Этой дармовой энергией отапливают дома, школу и даже теплицы с огурцами», — пишет автор блога. Однако местная жительница Наталья Сычева рассказала ему, что в селе проблема — не нагреть воду, а остудить. Так, ей приходится набирать ванну чистой термальной воды и ждать около часа, прежде чем она станет нормальной температуры.

Алексей рассказал, что местом притяжения в селе считается большой термальный бассейн, который как для туристов, так и для местных бесплатный. «Но у Эссо есть и обратная сторона — жить здесь сможет не каждый. Магазинов немного, развлечений почти нет, а к простоте местного быта нужно привыкать — особенно тем, кто жил в городе», — заключил тревел-блогер.

Ранее российская туристка побывала на Камчатке и совершила восхождение на вулкан Плоский Толбачик. Свои впечатления она описала словами «ползла на четвереньках».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о погибших членах экипажа судна в порту Ростова

    Белоусов предупредил о подготовке НАТО к большой войне. Когда это произойдет и чем ответит Россия

    «Эффект Долиной» напугал покупателей квартир. Как скандальное дело, за которым следила вся Россия, изменит рынок недвижимости

    Москвичам рассказали о теплой погоде

    В Москве загорелся склад с лакокрасочной продукцией

    Популярная блогерша попала в страшное ДТП

    ЕС потерпел неудачу в вопросе изъятия активов России

    В ВОЗ предупредили об исходящей от мигрантов угрозе для здоровья россиян

    Москвичам пообещали возвращение снега к Новому году

    Названа основная поддержка укрепившегося рубля

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok