18:45, 18 декабря 2025Экономика

ЦБ понизил курс доллара

ЦБ установил официальный курс доллара в России на отметке в 80,03 рубля
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Руководство Центробанка (ЦБ) понизило официальный курс доллара в России. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте регулятора.

Котировки американской валюты в пятницу, 19 декабря, составят 80,03 рубля. Для сравнения, 18 декабря официальный курс доллара в России находился на уровне в 80,38 рубля. Таким образом, регулятор понизил котировки мировой резервной валюты на 35 копеек. Официальный курс евро, напротив, поднялся на 10 копеек — с 94,15 до 94,25 рубля. Котировки китайского юаня снизились на 4 копейки — с 11,37 до 11,33 рубля.

Ряд экспертов называет нынешний курс рубля излишне крепким. Для подобного расклада сил в валютной паре с долларом, отмечают они, нет фундаментальных предпосылок. В ЦБ, в свою очередь, подчеркивают, что текущий курс в целом отражает реальное соотношение спроса и предложения валюты на внутреннем рынке, а также является оптимальным для российской экономики.

Противоположного мнения по этому вопросу придерживается глава ВТБ Андрей Костин. Ранее он назвал крепкий рубль вредным как для российских экспортеров, так и для федерального бюджета. При таком раскладе, подчеркивал руководитель финансовой организации, госказна недосчитывается части поступлений, которые могли бы пойти на поддержку ряда проблемных отраслей. На этом фоне оптимальным вариантом Костин назвал коридор в 90-100 рублей за доллар.

