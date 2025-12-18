Цыганова жестко ответила заступившемуся за Долину Киркорову

Виктория Цыганова заявила, что народ ненавидит и презирает Филиппа Киркорова

Певица Виктория Цыганова ответила на критику народного артиста России Филиппа Киркорова. Соответствующий пост она разместила в своем Telegram-канале.

До этого Киркоров жестко раскритиковал Цыганову на фоне ее высказываний в адрес Ларисы Долиной. Виктория назвала расплатой народный гнев против Долиной после скандала с продажей квартиры. В свою очередь Киркоров поддержал Долину и назвал Цыганову «нулем», который пытается прибавить к себе творческую единицу в лице народной артистки, чтобы народ о нем вспомнил.

В ответ певица заявила, что исполнитель ничего из себя не представляет за пределами шоу-бизнеса, а народ его «ненавидит и презирает». «Вы же просто пляшущие на костях и крестах бесы. В мимикрии, кривлянии, притворстве и надменности вы действительно достигли таких высот, какие нам и не снились», — написала Цыганова.

Артистка указала, что они с Киркоровым живут в «непересекающихся вселенных». Она призвала коллегу «плясать на своих вечеринках», в то время как сама Цыганова продолжит помогать бойцам специальной военной операции.

Ранее Киркоров пообещал приютить Ларису Долину у себя, если это будет необходимо. Исполнитель заявил, что двери его дома всегда открыты для друзей, а Долина является его другом и учителем на протяжении почти 40 лет.

Верховный суд РФ принял решение по делу Долиной 16 декабря. Согласно вердикту, собственницей жилья остается Полина Лурье. Долина на заседание суда не явилась, ее интересы представляла адвокат.