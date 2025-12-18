Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
11:49, 18 декабря 2025Культура

Цыганова жестко ответила заступившемуся за Долину Киркорову

Виктория Цыганова заявила, что народ ненавидит и презирает Филиппа Киркорова
Ольга Коровина

Фото: Юрий Кочетков / РИА Новости

Певица Виктория Цыганова ответила на критику народного артиста России Филиппа Киркорова. Соответствующий пост она разместила в своем Telegram-канале.

До этого Киркоров жестко раскритиковал Цыганову на фоне ее высказываний в адрес Ларисы Долиной. Виктория назвала расплатой народный гнев против Долиной после скандала с продажей квартиры. В свою очередь Киркоров поддержал Долину и назвал Цыганову «нулем», который пытается прибавить к себе творческую единицу в лице народной артистки, чтобы народ о нем вспомнил.

В ответ певица заявила, что исполнитель ничего из себя не представляет за пределами шоу-бизнеса, а народ его «ненавидит и презирает». «Вы же просто пляшущие на костях и крестах бесы. В мимикрии, кривлянии, притворстве и надменности вы действительно достигли таких высот, какие нам и не снились», — написала Цыганова.

Артистка указала, что они с Киркоровым живут в «непересекающихся вселенных». Она призвала коллегу «плясать на своих вечеринках», в то время как сама Цыганова продолжит помогать бойцам специальной военной операции.

Ранее Киркоров пообещал приютить Ларису Долину у себя, если это будет необходимо. Исполнитель заявил, что двери его дома всегда открыты для друзей, а Долина является его другом и учителем на протяжении почти 40 лет.

Верховный суд РФ принял решение по делу Долиной 16 декабря. Согласно вердикту, собственницей жилья остается Полина Лурье. Долина на заседание суда не явилась, ее интересы представляла адвокат.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Опубликован полный текст решения Верховного суда по делу Долиной. Экспертиза показала, как мошенникам удалось обмануть певицу

    Российский подросток выпил своей крови по советам в TikTok и чуть не умер

    Перечислены правила успешного заработка на валютах

    Министр финансов Финляндии усомнилась в пользе членства в Еврозоне

    В Германии предложили размещение миротворцев на Украине без участия НАТО

    В России нашли новый способ собрать денег с табачной отрасли

    Бойца-чемпиона из команды Нурмагомедова дисквалифицировали за допинг

    Российская актриса предложила свой кров Долиной

    Ольга Серябкина опубликовала фото в мини-платье с глубоким декольте

    Власти Чечни ответили на заявления о мистификации с Кадыровым

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok