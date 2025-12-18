Реклама

00:31, 18 декабря 2025Из жизни

У вторгшегося в Солнечную систему «инопланетного корабля» заметили загадочное свойство

Астрофизик Ави Леб: У объекта 3I/ATLAS сохранился ярко выраженный антихвост
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: CeltStudio / Shutterstock / Fotodom  

Гарвардский астрофизик Ави Леб заметил новое загадочное свойство межзвездного объекта 3I/ATLAS. Об этом он написал в своем блоге на платформе Medium.

3I/ATLAS вторгся в Солнечную систему несколько месяцев назад и в пятницу, 19 декабря, пройдет на расстоянии 270 миллионов километров от Земли. Большинство специалистов считают его межзвездной кометой. Ави Леб не исключает, что объект имеет искусственное происхождение и представляет собой гигантский инопланетный корабль.

Леб обратил внимание, что у 3I/ATLAS сохраняется ярко выраженный антихвост — шлейф частиц, направленный в сторону Солнца. По его мнению, это необычно, поскольку объект давно миновал точку максимального сближения со светилом. А с учетом фактов из нового исследования, которое будет опубликовано в журнале Astronomy & Astrophysics, вероятность появления такого антихвоста по естественным причинам крайне низка.

Согласно исследованию, в июле и августе наблюдалось периодическое покачивание антихвоста 3I/ATLAS. Это указывает на то, что его основание смещено от полюсов оси вращения его ядра менее чем на восемь градусов. По мнению Леба, это значит, что ось вращения объекта совпадает с направлением его движения, и после прохождения перигелия одна из его сторон всегда обращена к Солнцу, а другая — всегда от него.

Среди других необычных свойств 3I/ATLAS Леб называет то, что его траектория проходит почти в той же плоскости, что и орбиты планет вокруг Солнца. Кроме того, в июле и августе 2025 года у объекта появился антихвост. Для комет это не редкость и обычно объясняется оптической иллюзией, которая возникает из-за изменения положения кометы относительно Земли. Однако Леб считает, что в случае 3I/ATLAS поток вещества действительно изменил направление.

Астрофизик предполагает, что 3I/Atlas направляется к Юпитеру. По его подсчетам, после прохождения Солнца траектория объекта изменилась и теперь проходит в пределах так называемой сферы Хилла этой планеты. Именно на таком расстоянии должен находиться космический корабль, чтобы запустить спутник, который должен остаться на орбите Юпитера.

Ави Леб является руководителем проекта Galileo, директором-основателем Инициативы по изучению черных дыр Гарвардского университета, директором Института теории и вычислений в Гарвард-Смитсоновском центре астрофизики. В прошлом он возглавлял кафедру астрономии Гарвардского университета.

В августе старший научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН, профессор Иркутского государственного университета Сергей Язев рассказал, что 3I/ATLAS не является инопланетным кораблем.

