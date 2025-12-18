Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:15, 18 декабря 2025Мир

В Евросоюзе произошел раскол из-за России

Politico: ЕС раскололся на 2 лагеря из-за споров о конфискации активов России
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Belkin Alexey / Global Look Press

Представители стран Евросоюза серьезно поругались из-за споров по поводу конфискации замороженных активов России вечером 17 декабря, накануне саммита в Брюсселе. В ЕС произошел раскол, так охарактеризовало ситуацию издание Politico.

«Лидеры Европы разделились на непримиримые лагеря, по крайней мере, публично, и, похоже, вряд ли смогут договориться о том, как финансировать Киев, отчасти из-за возрождения тех же ожесточенных разногласий между севером и югом по поводу общего долга», — говорится в статье.

В материале указывается, что дипломаты на протяжении 11 часов пытались достичь компромисса, чтобы дать ход соглашению о финансовой помощи Украине. Отмечается, что прогресс есть — «вырисовываются первые контуры потенциального пути выхода из тупика», однако придется приложить усилия в ходе многочасовых переговоров.

Ранее отставной полковник бундесвера Ральф Тиле заявил, что слова немецкого канцлера Фридриха Мерца о намерении Евросоюза два года использовать замороженные активы России в целях финансирования Киев грозят проигрышем в суде. Он выразил беспокойство, что такое решение навредит всей Европе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ атаковали порт в Ростове-на-Дону, загорелся танкер, есть жертвы. Что известно о ночных ударах по российскому региону?

    Белоусов предупредил о подготовке НАТО к большой войне. Когда это произойдет и чем ответит Россия

    «Эффект Долиной» напугал покупателей квартир. Как скандальное дело, за которым следила вся Россия, изменит рынок недвижимости

    Денежные сертификаты предложили выдавать молодым российским врачам

    Россиян предупредили о штрафах за украшение рабочего места к Новому году

    Чиновник Кремля раскрыл новую идеологическую триаду России

    Samsung собралась скопировать iPhone

    Взрывы прозвучали еще в одном российском городе

    Бритни Спирс показала обнаженную грудь посетителям роскошного курорта

    В Евросоюзе произошел раскол из-за России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok