В Евросоюзе произошел раскол из-за России

Politico: ЕС раскололся на 2 лагеря из-за споров о конфискации активов России

Представители стран Евросоюза серьезно поругались из-за споров по поводу конфискации замороженных активов России вечером 17 декабря, накануне саммита в Брюсселе. В ЕС произошел раскол, так охарактеризовало ситуацию издание Politico.

«Лидеры Европы разделились на непримиримые лагеря, по крайней мере, публично, и, похоже, вряд ли смогут договориться о том, как финансировать Киев, отчасти из-за возрождения тех же ожесточенных разногласий между севером и югом по поводу общего долга», — говорится в статье.

В материале указывается, что дипломаты на протяжении 11 часов пытались достичь компромисса, чтобы дать ход соглашению о финансовой помощи Украине. Отмечается, что прогресс есть — «вырисовываются первые контуры потенциального пути выхода из тупика», однако придется приложить усилия в ходе многочасовых переговоров.

Ранее отставной полковник бундесвера Ральф Тиле заявил, что слова немецкого канцлера Фридриха Мерца о намерении Евросоюза два года использовать замороженные активы России в целях финансирования Киев грозят проигрышем в суде. Он выразил беспокойство, что такое решение навредит всей Европе.