Экс-полковник Тиле: Заявление Мерца о РФ грозят поражением в суде

Заявление немецкого канцлера Фридриха Мерца о намерении Евросоюза два года использовать замороженные активы России в целях финансирования ВСУ грозит проигрышем в суде. Об этом заявилотставной полковник бундесвера Ральф Тиле в интервью Welt.

«Меня больше беспокоит, что это навредит Европе, и мы столкнемся с потенциально серьезными последствиями для финансовой системы не только Бельгии, но и других европейцев, прежде всего Германии», — спрогнозировал Тиле.

По его словам, все понимают, что бюджет Украины не сможет существовать без внешнего финансирования. Но сопротивление Бельгии и некоторых других стран привело к патовой ситуации с активами.

Ранее Фридрих Мерц призвал Евросоюз принять решение о конфискации замороженных российских активов. Он высказал мнение, что конфискация российских активов и их передача Киеву «позволит финансировать украинскую армию еще минимум два года».

В свою очередь, западные СМИ написали, что Украина оказалась на грани банкротства и нуждается в финансировании со стороны партнеров в Евросоюзе в следующие два года.