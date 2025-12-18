Реклама

02:17, 18 декабря 2025

В Генштабе ВСУ прокомментировали слухи о появлении Ермака на фронте

Генштаб ВСУ: Экс-глава офиса Зеленского Ермак не служит в сухопутных войсках
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Экс-глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак не проходит службу в составе сухопутных войск. Об этом пишет украинское издание «Следствие.Инфо», попросившее генштаб Вооруженных сил республики (ВСУ) прокомментировать слухи о появлении Ермака на фронте.

До этого New York Post утверждала, что получила сообщение от бывшего главы офиса Зеленского, в котором он заявил о планах уйти в зону боевых действий. Однако позже украинский нардеп Александр Дубинский рассказал, что Ермак находится не на фронте, а в Киеве, он посещает здание службы внешней разведки страны, откуда пытается управлять своими ставленниками. Также депутат Верховной Рады Ярослав Железняк отмечал, что Ермак не числится в СВР.

«В сухопутных войсках дали ответ о том, что Андрей Ермак в их составе службу не проходит. Сам Андрей Ермак относительно его дальнейших планов после работы в офисе президента не ответил», — пишет издание.

Кроме того, журналисты обратились с вопросом о местонахождении Андрея Ермака к его брату Денису. «Относительно его службы у меня информации нет. Он ко мне не обращался. Я тоже переживаю за эту ситуацию, потому что сразу все набросились на человека, который работал на Украину 24/7», — сказал он, не став уточнять, где на самом деле находится экс-глава президентского офиса. Брат Ермака служит снайпером в иностранном легионе ГУР Минобороны республики.

Ранее сообщалось, что Андрея Ермака заметили в Киеве в компании украинского лидера Владимира Зеленского. Он также может продолжать руководить аппаратом президента после отставки.

