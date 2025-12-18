В Кремле оценили постепенное возвращение российских спортсменов на международные турниры

Песков: Линия ОКР и Минспорта на отстаивание прав россиян себя оправдывает

Российских спортсменов можно поздравить с постепенным возвращением на международные турниры. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает Telegram-канал «Вести».

Представитель Кремля положительно оценил происходящие процессы в отечественном спорте. «Линия Олимпийского комитета и министерства спорта на то, чтобы терпеливо, кропотливо, путем профессионального диалога отстаивать права наших спортивных федераций, себя оправдывает», — заявил он.

Песков добавил, что Россия борется с проявлениями политизации спорта и находит отклик в Международном олимпийском комитете (МОК). «Все больше наших федераций полноправно возвращаются в спортивный процесс», — отметил пресс-секретарь главы государства.

11 декабря МОК рекомендовал допустить российских юношей в индивидуальных и командных видах спорта до международных турниров с флагом и гимном. В организации подчеркнули, что определение юношеских соревнований и применение этих рекомендаций зависят от регламентов каждой отдельно взятой международной спортивной федерации.

2 декабря стало известно об успешном обжаловании российской стороной в Спортивном арбитражном суде в Лозанне решения FIS, которая запретила представителям страны участвовать в международных соревнованиях. После этого нескольких россиян допустили до соревнований в нейтральном статусе.