12:16, 18 декабря 2025Россия

В Москве эскортница заковала половой орган клиента в клетку и сбежала

Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Oleg Elkov / Shutterstock / Fotodom  

В Москве эскортница заковала половой орган клиента в клетку и не смогла открыть. Об этом пишет Shot в Telegram.

По информации издания, услугами девушки воспользовался 47-летний мужчина. Во время сеанса с элементами БДСМ она предложила использовать клетку с замком для полового органа. Однако, когда оплаченное время закончилось, устройство не открылось из-за заевшего замка. Тогда эскортница забрала деньги и сбежала.

Первому с просьбой о помощи клиент девушки позвонил знакомому, но и он не справился с замком. Тогда пришлось вызвать спасателей, которых оказавшийся в ловушке мужчина застеснялся, решив поехать в травмпункт. Информация о состоянии пострадавшего полового органа не приводится.

Ранее в Москве после секса с элементами БДСМ госпитализировали 69-летнего пенсионера. По словам сопровождавшей его молодой женщины, во время полового акта мужчина почувствовал сжатие в груди и боль, отдающую в левую руку, шею и спину. На запястьях пациента врачи обнаружили следы, характерные для наручников или связывания веревкой.

