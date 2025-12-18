Реклама

10:24, 18 декабря 2025Россия

В одном из регионов появился 18-й с начала СВО Герой России

Глава Дагестана Меликов: 18 жителей республики стали Героями России за время СВО
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

За время проведения СВО 18 жителей Дагестана стали Героями России. Об этом сообщил в Telegram руководитель республики Сергей Меликов.

18-м в этом списке стал уроженец Дербентского района Ярамир Темирханов, пояснил Меликов. Он опубликовал видеозапись награждения офицера президентом России Владимиром Путиным.

За боевые отличия Темирханов также награжден орденом Мужества, отметил глава Дагестана. Также офицер досрочно получил звание полковника — на четыре года раньше срока, указал он.

Торжественная церемония награждения участников спецоперации состоялась 17 декабря.

    Обсудить
