В Раде назвали возможное место встречи Путина и Трампа

Депутат Рады Дубинский: Новая встреча Путина и Трампа может состояться в Минске

Новая встреча президента России Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом может состояться в Белоруссии. С таким предположением выступил находящийся в СИЗО депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram.

«Все больше похоже на то, что встреча Трампа и Путина состоится в Минске», — сказано в сообщении.

В качестве аргументов Дубинский указал на смягчение санкционного давления США в отношении республики, а также отметил, что, по его мнению, президент Белоруссии Александр Лукашенко для американской стороны является более адекватным собеседником, чем украинский лидер Владимир Зеленский.

13 декабря специальный посланник президента США в Белоруссии Джон Коул заявил, что Соединенные Штаты снимают санкции с белорусского калия. «В соответствии с указаниями президента мы снимаем санкции с калия. Это очень хороший ход со стороны США. По мере нормализации отношений все больше санкций будут сниматься», — сказал он.