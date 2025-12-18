Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:34, 18 декабря 2025Бывший СССР

В Раде назвали возможное место встречи Путина и Трампа

Депутат Рады Дубинский: Новая встреча Путина и Трампа может состояться в Минске
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Новая встреча президента России Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом может состояться в Белоруссии. С таким предположением выступил находящийся в СИЗО депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram.

«Все больше похоже на то, что встреча Трампа и Путина состоится в Минске», — сказано в сообщении.

В качестве аргументов Дубинский указал на смягчение санкционного давления США в отношении республики, а также отметил, что, по его мнению, президент Белоруссии Александр Лукашенко для американской стороны является более адекватным собеседником, чем украинский лидер Владимир Зеленский.

13 декабря специальный посланник президента США в Белоруссии Джон Коул заявил, что Соединенные Штаты снимают санкции с белорусского калия. «В соответствии с указаниями президента мы снимаем санкции с калия. Это очень хороший ход со стороны США. По мере нормализации отношений все больше санкций будут сниматься», — сказал он.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ЕС потерпел неудачу в вопросе изъятия активов России

    Белоусов предупредил о подготовке НАТО к большой войне. Когда это произойдет и чем ответит Россия

    «Эффект Долиной» напугал покупателей квартир. Как скандальное дело, за которым следила вся Россия, изменит рынок недвижимости

    Мультфильм с поющими песню о дружбе Путиным и Моди набрал более миллиона просмотров

    Согласившийся на подработку российский школьник с товарищем попал под следствие

    Французский футболист ПСЖ оценил Сафонова

    В России родился ребенок с полутораметровой пуповиной

    VGV рассказал о новинках для России на 2026 год

    Раскрыты результаты психиатрической экспертизы Долиной

    Тело не выжившего при нападении в Одинцово подростка вывезли из России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok