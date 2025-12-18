В России отреагировали на удары ВСУ по танкеру в Ростове-на-Дону

Депутат Колесник: Россия ответит на атаку ВСУ тяжелыми массированными ударами

Основной ответ России на атаку по Ростову-на-Дону будет еще впереди в виде тяжелых массированных ударов, рассказал депутат Госдумы Андрей Колесник. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что в результате атаки украинских беспилотников было повреждено судно в порту Ростова-на-Дону. Глава города Александр Скрябин подтвердил информацию о погибших и пострадавших.

Депутат отметил, что удар был нанесен как обычно после очередных переговоров США с Украиной и Европой. Колесник подчеркнул, что это атака вглубь Российской Федерации по мирным людям.

«Ответ будет соответствующий. Вот такими вот ударами они пытаются запугать население. Но наши ребята, которые воюют на фронте, они из народа-то и есть. Народ и армия едины. Поэтому будут более жесткие меры в ответ, пусть ждут», — сказал парламентарий.

Ранее сообщалось, что в городе Батайске, расположенном в Ростовской области, также прогремела серия взрывов. После этого в частном секторе произошел пожар. На место прибыли экстренные службы.