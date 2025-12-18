ВСУ атаковали порт в Ростове-на-Дону, загорелся танкер, есть жертвы. Что известно о ночных ударах по российскому региону?

В Ростове-на-Дону прозвучала серия взрывов. По словам очевидцев, в небе наблюдались яркие вспышки. Местные жители слышали минимум пять взрывов в центре города.
Позже губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) атаковал строящийся многоэтажный дом.
Слюсарь также сообщил, что в результате атаки украинских беспилотников было повреждено судно в порту Ростова-на-Дону.
По предварительным данным среди экипажа есть жертвы
Глава города Александр Скрябин добавил, что оперативные службы тушат возгорание на танкере. Он также подтвердил информацию о погибших и пострадавших. Он добавил, что разлива нефтепродуктов удалось избежать.
В соседнем городе начался пожар и пропало электричество
В городе Батайск, расположенном в Ростовской области, также прогремела серия взрывов. После этого в частном секторе произошел пожар. На место прибыли экстренные службы.
В Батайске загорелись два частных дома. На место выехали дежурно-спасательные службы. Информация о пострадавших уточняется
Слюсарь добавил, что в Батайске после удара вражеских беспилотных летательных аппаратов медицинская помощь понадобилась четверым жителям. Подробностей о пострадавших не приводится.
По данным Telegram-канала Shot, в одном из атакованных домов находилась семья с ребенком. Очевидцы сообщили, что их увезли на скорой.
Также известно, что после взрывов в Батайске минимум семь улиц остались без света. По словам очевидцев, перебои с электричеством наблюдаются в нескольких районах города. Кроме того, местные жители рассказали о выбитых стеклах в одном из домов.
БПЛА врезался в многоэтажный жилой дом в Твери
12 декабря дрон ВСУ врезался в многоэтажку в Твери. БПЛА пробил первые этажи дома. В результате минимум десять квартир получили повреждения. После атаки двор заволокло едким дымом. Жильцы в панике покидали поврежденные помещения.
На опубликованных кадрах видно женщину и мужчину с ребенком на руках. Пострадавшие в нижнем белье в крови идут босиком по стеклам. Один из очевидцев атаки пытается им помочь.
Известно, что трое взрослых и ребенок были госпитализированы после атаки беспилотника. Тех, чье жилье пострадало в результате произошедшего, направили в пункт временного размещения, оборудованный в городской школе.
Обломки еще одного дрона ВСУ упали на парковку торгового центра «Тандем» в Твери. При этом инциденте никто не пострадал.