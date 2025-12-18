ВСУ атаковали порт в Ростове-на-Дону, загорелся танкер, есть жертвы. Что известно о ночных ударах по российскому региону?

Слюсарь: В Ростове-на-Дону после атаки ВСУ повреждено судно, есть жертвы

В Ростове-на-Дону прозвучала серия взрывов. По словам очевидцев, в небе наблюдались яркие вспышки. Местные жители слышали минимум пять взрывов в центре города.

Позже губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) атаковал строящийся многоэтажный дом.

Слюсарь также сообщил, что в результате атаки украинских беспилотников было повреждено судно в порту Ростова-на-Дону.

По предварительным данным среди экипажа есть жертвы Юрий Слюсарь Губернатор Ростовской области

Глава города Александр Скрябин добавил, что оперативные службы тушат возгорание на танкере. Он также подтвердил информацию о погибших и пострадавших. Он добавил, что разлива нефтепродуктов удалось избежать.

В соседнем городе начался пожар и пропало электричество

В городе Батайск, расположенном в Ростовской области, также прогремела серия взрывов. После этого в частном секторе произошел пожар. На место прибыли экстренные службы.

В Батайске загорелись два частных дома. На место выехали дежурно-спасательные службы. Информация о пострадавших уточняется Юрий Слюсарь Губернатор Ростовской области

Слюсарь добавил, что в Батайске после удара вражеских беспилотных летательных аппаратов медицинская помощь понадобилась четверым жителям. Подробностей о пострадавших не приводится.

По данным Telegram-канала Shot, в одном из атакованных домов находилась семья с ребенком. Очевидцы сообщили, что их увезли на скорой.

Также известно, что после взрывов в Батайске минимум семь улиц остались без света. По словам очевидцев, перебои с электричеством наблюдаются в нескольких районах города. Кроме того, местные жители рассказали о выбитых стеклах в одном из домов.

БПЛА врезался в многоэтажный жилой дом в Твери

12 декабря дрон ВСУ врезался в многоэтажку в Твери. БПЛА пробил первые этажи дома. В результате минимум десять квартир получили повреждения. После атаки двор заволокло едким дымом. Жильцы в панике покидали поврежденные помещения.

На опубликованных кадрах видно женщину и мужчину с ребенком на руках. Пострадавшие в нижнем белье в крови идут босиком по стеклам. Один из очевидцев атаки пытается им помочь.

Известно, что трое взрослых и ребенок были госпитализированы после атаки беспилотника. Тех, чье жилье пострадало в результате произошедшего, направили в пункт временного размещения, оборудованный в городской школе.

Обломки еще одного дрона ВСУ упали на парковку торгового центра «Тандем» в Твери. При этом инциденте никто не пострадал.