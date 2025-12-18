В России резко выросли продажи аперитивов

«Ъ»: Продажи аперитивов выросли в России более чем в полтора раза

Розничные продажи аперитивов в январе-ноябре увеличились более чем в полтора раза (на 50,2 процента), до почти 1,5 миллиона декалитров. Об этом со ссылкой на данные участников рынка пишет «Коммерсантъ» («Ъ»).

По словам владельца Калужского ликероводочного завода «Кристалл» Павла Победкина, речь идет о системном, а не разовом росте категории аперитивов, доля напитков российского производства в которой, как отмечается, достигает уже 86,1 процента.

Резкое увеличение продаж в ней в материале связывают с переориентацией на такую продукцию потребителей вина, подорожавшего в последнее время из-за повышения пошлин. Крепкий алкоголь, в свою очередь, дорожает из-за повышения акцизов, в то время как цены на аперитивы испытывают меньшую нагрузку, объясняет коммерческий директор Stellar Group Александр Гревцов.

По данным Росалкогольтабакконтроля за 11 месяцев текущего года, продажи виноградных вин снизились на 1,5 процента, игристых — на 2,7 процента. Еще сильнее упала реализация водки и коньяка на отечественных рынках. В целом в январе-ноябре объем продажи спиртного в стране без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи сократился на 9,8 процента, достигнув примерно 182 миллионов декалитров.

