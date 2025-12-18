Реклама

Россия
10:05, 18 декабря 2025Россия

В России родился ребенок с полутораметровой пуповиной

В Башкирии родился ребенок с пуповиной длиной 150 сантиметров
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Sukanya Sitthikongsak / Shutterstock / Fotodom

В Башкирии в перинатальном центре Республиканской клинической больницы имени Куватова родился ребенок с полутораметровой пуповиной. Об этом сообщил региональный Минздрав в Telegram.

Как отметили в ведомстве, обычно длина пуповины составляет от 40 до 70 сантиметров. Однако у новорожденного она достигала 150 сантиметров, превышая норму в три раза. «Кроме того, специалисты обнаружили аномалии: два истинных узла (один из них двойной), ложный узел, участки тромбоза пуповины и двукратное обвитие вокруг тела плода», — рассказали в Минздраве.

Там пояснили, что истинные узлы могут сдавливать сосуды и вызывать гипоксию плода, а варикозное расширение вены пуповины способно привести к тромбам и другим осложнениям.

В ведомстве подчеркнули, что роды прошли успешно, а осложнения не повлияли на состояние ребенка, и уже на четверные сутки его с матерью выписали.

Ранее в Севастополе родилась девочка без естественных отверстий и каналов в организме. Патологию, называемую атрезией, медики выявили внутриутробно. Сразу после появления ребенка на свет они успешно провели операцию.

