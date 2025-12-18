В Великобританию прибыл гроб с погибшим на Украине военнослужащим

В Великобританию прибыл гроб с телом капрала Джорджа Хули, погибшего на Украине. Об этом сообщило Минобороны королевства на своей странице в социальной сети X.

«Сегодня мы чтим память младшего капрала Джорджа Хули, вернувшегося домой в Великобританию», — говорится в сообщении.

Ранее Соединенному Королевству пришлось признать тайную отправку их десантников на Украину, что вскрылось после смерти британского военного.

Погибший 28-летний десантник Джордж Хули проходил службу в войсках Королевства с 2015 года. За это время он побывал в Афганистане, Африке и Восточной Европе. В январе военнослужащий должен был пойти на повышение.