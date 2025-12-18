Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:54, 18 декабря 2025Россия

Военкор назвал одно из главных достижений Белоусова на посту министра обороны России

Стешин: одна из главных заслуг Белоусова — создание Войск беспилотных систем
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Военкор Дмитрий Стешин назвал одно из главных достижений Андрея Белоусова на посту министра обороны России. О чем именно идет речь, журналист написал в Telegram.

По мнению Стешина, одна из главных заслуг Белоусова — создание Войск беспилотных систем. Военкор указал, что современная война — это война беспилотников.

За период работы Белоусова на посту главы Минобороны России удалось достичь двукратного преимущества над противником по части дронов, заявил Стешин.

Другими важными достижениями Белоусова он назвал решение проблемы дефицита снарядов и снижение бюрократизации Минобороны.

17 декабря состоялась расширенная коллегия Минобороны, на которой Андрей Белоусов, в частности, рассказал об особенностях боевых действий в зоне СВО в 2025 году. По его словам, выросло значение беспилотной авиации для решения огневых и разведывательных задач. Министр пояснил, что на данный момент до половины потерь украинских войск приходятся на FPV-дроны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Опубликован полный текст решения Верховного суда по делу Долиной. Экспертиза показала, как мошенникам удалось обмануть певицу

    Российский подросток выпил своей крови по советам в TikTok и чуть не умер

    Перечислены правила успешного заработка на валютах

    В России выросло количество китайских подержанных грузовиков

    Украине предрекли финансовый крах из-за ЕС

    В российской разведке объяснили процесс разрушения Украины одним аспектом

    Применение нескольких ФАБ по ВСУ попало на видео

    Верховный суд раскрыл рыночную стоимость квартиры Долиной

    Сталин обвинил США в уничтожении индийской промышленности

    Эксперт перечислил необходимое Усольцевым для выживания в тайге снаряжение

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok