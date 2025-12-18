Военкор назвал одно из главных достижений Белоусова на посту министра обороны России

Стешин: одна из главных заслуг Белоусова — создание Войск беспилотных систем

Военкор Дмитрий Стешин назвал одно из главных достижений Андрея Белоусова на посту министра обороны России. О чем именно идет речь, журналист написал в Telegram.

По мнению Стешина, одна из главных заслуг Белоусова — создание Войск беспилотных систем. Военкор указал, что современная война — это война беспилотников.

За период работы Белоусова на посту главы Минобороны России удалось достичь двукратного преимущества над противником по части дронов, заявил Стешин.

Другими важными достижениями Белоусова он назвал решение проблемы дефицита снарядов и снижение бюрократизации Минобороны.

17 декабря состоялась расширенная коллегия Минобороны, на которой Андрей Белоусов, в частности, рассказал об особенностях боевых действий в зоне СВО в 2025 году. По его словам, выросло значение беспилотной авиации для решения огневых и разведывательных задач. Министр пояснил, что на данный момент до половины потерь украинских войск приходятся на FPV-дроны.