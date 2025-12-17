Реклама

14:47, 17 декабря 2025

Белоусов назвал особенности боевых действий в зоне СВО в 2025 году

Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Вадим Савицкий / Министерство обороны РФ / РИА Новости

В 2025 году боевые действия в зоне проведения спецоперации (СВО) имели особенности. Об этом заявил глава Минобороны России Андрей Белоусов во время расширенного заседания коллегии ведомства, трансляцию которого ведет Telegram-канал Кремля.

По его словам, выросло значение беспилотной авиации для решения огневых и разведывательных задач. Министр пояснил, что на данный момент до половины потерь украинских войск приходятся на FPV-дроны.

Теперь для подвоза боеприпасов и материальных средств на передовую начали активно применять мотовездеходы, а также воздушные и наземные робототехнические комплексы. В 2024 году, отметил Белоусов, это имело разовый характер.

Помимо того, повысилась роль информационной осведомленности в тактическом и оперативном звеньях.

