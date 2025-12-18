Реклама

Наука и техника
10:33, 18 декабря 2025Наука и техникаЭксклюзив

Военный рассказал о новом способе борьбы с беспилотниками

Полковник Литовкин: FPV-перехватчики — новый способ борьбы с беспилотниками
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Использование FPV-перехватчиков для противовоздушной обороны — новый способ борьбы с беспилотниками противника, рассказал «Ленте.ру» военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин.

«FPV-перехватчики — это беспилотники, которые предназначены для перехвата других беспилотников. Теперь у нас в воздухе сражаются дроны, управляемые операторами: когда видят беспилотник противника, направляют свой. FPV-дрон — это беспилотник-камикадзе, он бьет по чужому и уничтожается вместе с ним», — рассказал Литовкин.

Он назвал FPV-перехватчики новым способом борьбы с воздушными целями, который упрощает работу в этом направлении и делает ее более эффективной.

«Раньше беспилотники сбивали из ружья, могли выстрелить из переносного зенитного ракетного комплекса, пулемета. Теперь еще вот так», — рассказал военный эксперт.

Ранее глава Минобороны России Андрей Белоусов заявил, что эффективность систем российской противовоздушной обороны (ПВО) при отражении украинских атак составляет в среднем 97 процентов. Он также сообщил, что Россия начала развертывание нового сегмента ПВО, основанного на FPV-перехватчиках.

