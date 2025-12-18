Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
15:55, 18 декабря 2025Ценности

Возвращение популярного в 2010-м году модного тренда вызвало споры в сети

Мария Винар

Фото: Marc Piasecki / WireImage / Getty Images

Британская писательница, модель, телеведущая и дизайнер Алекса Чанг вернула один модный тренд, который был популярен в 2010 году, и вызвала споры в сети. Соответствующий материал и комментарии появились на сайте издания Daily Mail.

Журналисты портала заметили, что в последнее время 42-летняя знаменитость часто предстает на публике в шортах, надетых на колготки. Чанг, как считают эксперты, преобразила это сочетание и сделала его более изысканным. Так, она отдает предпочтение шортам, сшитым по фигуре, капроновым колготкам и обуви на каблуке. По мнению журналистов, такая версия тренда смотрится лучше, чем сочетание рваных джинсовых шорт с черными колготками.

Читатели портала удивились данному материалу и принялись обсуждать его в комментариях. «Носите это, только если у вас подходящая фигура. То, что вы можете, не значит, что мы должны это делать», «Один-два человека могут, остальным лучше к этому даже близко не подходить», «Шорты с колготками зимой? Не очень элегантный образ, выглядит нелепо», «Многие "сокровища" должны оставаться погребенными. Это, безусловно, еще одно из них», «Это никогда не было трендом», «Сомнительно», — высказывались они.

В октябре пользовательница сети Кейта Хокинс снялась в вышедших из моды джинсах и порадовала миллениалов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Михаил Барщевский спустя 24 года покидает госслужбу. Отставку связали с делом Долиной, но все оказалось проще

    Названы три рецепта «экономического чуда». Но России они не помогут

    Семь месяцев «великой войны» и распад Украины. Предсказания Жириновского и других провидцев на 2026 год

    Россиянам дали советы при повреждении авто на парковке

    На Украине намекнули на связанные с Ермаком доказательства в деле «кошелька» Зеленского

    Зеленский пожаловался на отсутствие ракет

    Россиянин отправился в Таиланд, занялся сексом с трансгендером и попал под запрет на въезд

    В США канцлера Германии Мерца призвали учить историю после слов о России

    Путин позвонил пятилетнему россиянину

    Японию предупредили о последствиях военных учений вблизи российских границ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok