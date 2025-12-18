Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
21:07, 18 декабря 2025Забота о себе

Врачи ампутировали женщине анус и вульву

Metropoles: Врачи приняли гинекологический рак у англичанки за эндометриоз
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Photoroyalty / Shutterstock / Fotodom

У жительницы Англии Джины Торнтон врачи не могли на протяжении 10 лет диагностировать гинекологический рак. Ее историю рассказало издание Metropoles.

Англичанка стала испытывать зуд и боль в области половых органов, а спустя некоторое время у нее участились менструации и появился отек вульвы. Сначала врачи приняли опасное заболевание за эндометриоз и кандидоз. На фоне лечения состояние женщины не улучшилось, поэтому медики назначили ей терапию от лишая, после чего симптомы были взяты под контроль.

Материалы по теме:
«Утром человек был здоров, а к вечеру захлебывался кровью» Как опасный вирус убил больше людей, чем две мировые войны
«Утром человек был здоров, а к вечеру захлебывался кровью»Как опасный вирус убил больше людей, чем две мировые войны
6 октября 2020
«Я понимала весь ужас моего диагноза» Как живут россияне с редким заболеванием крови
«Я понимала весь ужас моего диагноза»Как живут россияне с редким заболеванием крови
25 декабря 2020

Однако спустя некоторое время зуд и боль усилились до такой степени, что Торнтон перестала спать. В результате специалисты обнаружили у нее рак, причиной которого стал вирус папилломы человека. В связи с этим жительнице Англии потребовалась операция, в ходе которой ей ампутировали анус, вульву, промежность и часть пищеварительной системы, чтобы предотвратить распространение злокачественного новообразования.

Ранее перенесшая рак кишечника американка Пейдж Зайферт рассказала о трех симптомах заболевания. Одним из них, по ее словам, являлась постоянная усталость.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Спрашивалка не выросла». Вассерман призвал Алаудинова присмотреться к окружению и прекратить «балаган». Генерал ответил угрозой

    В Россию пришел грипп, которым заболевают даже привитые. Что помогает от нового вируса

    Названы семь неправильных способов борьбы с похмельем

    В Европе проверят законность решения по активам России

    Песков рассказал об одной особенности Путина

    Лукашенко запретил Украине сбивать беспилотники над Белоруссией

    Пашинян попросил Россию восстановить железные дороги в Армении

    Стало известно о планах Мерца удовлетворить требование Бельгии по российским активам

    Союзники Украины пообещали использовать дипломатические меры

    Врачи не смогли спасти раненную при атаке на Севастополь девочку

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok