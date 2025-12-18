ВС России нанесли удар по энергообъектам Украины в Кривом Роге и Вознесенске

ВС России нанесли массированный удар по энергетической инфраструктуре Украины. Кадры с приметами БПЛА публикует Telegram-канал Shot.

Взрывы прогремели в Кривом Роге, Вознесенске и Черкассах. После атаки по энергообъектам в Кривом Роге было видно сильное зарево и грибовидное облако. В некоторых районах города сообщили о проблемах с электроснабжением.

Также в Черкассах на подстанции после прилетов началось возгорание. Местные жители рассказали, что почти весь город остался без электричества. Кроме того, власти Вознесенска заявили о повреждении энергетической инфраструктуры.

Ранее российский рядовой боец во время артобстрела сбил украинский беспилотный летательный аппарат. Одновременно с этим ему удалось предотвратить угрозу атаки позиций Российской армии.