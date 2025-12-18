Реклама

23:08, 18 декабря 2025Бывший СССР

Всех украинских десантников призвали отправить на штурм

Командир полка ВСУ Филатов призвал бросать всех украинских десантников на штурм
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Командир 1-го отдельного штурмового полка Вооруженных сил Украины (ВСУ) капитан Дмитрий Филатов с позывным Перун предложил отправить всех украинских десантников в штурмовики. Об этом сообщает РИА Новости.

Источник в российских силовых структурах рассказал, что много бригад десантно-штурмовых войск ВСУ сейчас удерживают фронт, то есть сидят на позициях. Вместо них Филатов призвал отправить механизированные подразделения сухопутных войск, а также подразделения территориальной обороны и Национальной гвардии.

«По сути, он обвинил десантников, что те отсиживаются в тылу, в то время как штурмовики пачками отправляются "на мясо" на самые горячие направления СВО. Собственно, для этого их и создавали», — подчеркнул информатор.

Ранее ВСУ бросили на штурм Купянска до четырех тысяч бывших заключенных и тяжелую технику. Отмечалось, что они понесли большие потери.

