Названо возможное объяснение действий Долиной

Психолог Хорс назвал самоуверенность Долиной возможным объяснением ее действий

Излишняя уверенность в себе могла стать причиной, по которой артистка Лариса Долина стала жертвой мошенников и отдала им деньги, вырученные с продажи квартиры. Так поведение певицы объяснил российский психолог Михаил Хорс, его слова приводит Aif.ru.

По словам специалиста, ее действия могли быть вызваны либо страхом, либо самоуверенностью. «Человек в состояние страха практически панического совершает ошибки (...) Либо такие действия совершаются в состоянии полной уверенности в себе, своих действиях. Тут отсутствует рефлексия», — заявил он. Хорс отметил, что излишне уверенными в себе людьми мошенникам просто манипулировать.

Долина продала квартиру в центре Москвы за 112 миллионов рублей Полине Лурье, после чего передала вырученные средства мошенникам. Позднее она вернула недвижимость через суд, при этом оставив Лурье без жилья и денег. Верховный суд РФ принял решение по делу Долиной 16 декабря. Согласно вердикту, собственницей жилья остается Лурье.

