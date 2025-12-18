Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:55, 18 декабря 2025Россия

Названо возможное объяснение действий Долиной

Психолог Хорс назвал самоуверенность Долиной возможным объяснением ее действий
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Seleznev Pavel / news.ru / Globallookpress.com

Излишняя уверенность в себе могла стать причиной, по которой артистка Лариса Долина стала жертвой мошенников и отдала им деньги, вырученные с продажи квартиры. Так поведение певицы объяснил российский психолог Михаил Хорс, его слова приводит Aif.ru.

По словам специалиста, ее действия могли быть вызваны либо страхом, либо самоуверенностью. «Человек в состояние страха практически панического совершает ошибки (...) Либо такие действия совершаются в состоянии полной уверенности в себе, своих действиях. Тут отсутствует рефлексия», — заявил он. Хорс отметил, что излишне уверенными в себе людьми мошенникам просто манипулировать.

Долина продала квартиру в центре Москвы за 112 миллионов рублей Полине Лурье, после чего передала вырученные средства мошенникам. Позднее она вернула недвижимость через суд, при этом оставив Лурье без жилья и денег. Верховный суд РФ принял решение по делу Долиной 16 декабря. Согласно вердикту, собственницей жилья остается Лурье.

Ранее общественник и блогер Сергей Колясников порассуждал о крыше Долиной, а политолог Георгий Бовт связал с делом певицы громкую отставку.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Глава «Ахмата» записал обращение к Вассерману со словами «спрашивалка не выросла»

    Новый год может внезапно обойтись в сотни тысяч рублей. 10 штрафов, которые могут испортить праздник

    Россияне зарабатывают миллионы рублей в гаражах. Как этому научиться?

    Российский автодилер лишился 80 миллионов рублей из-за машин под заказ

    Россияне бросились совершать покупки по-новому

    Названо возможное объяснение действий Долиной

    В России оценили сборы зерна

    Лукашенко объявил о планах на выборы президента в 2030 году

    Звезда «Эмили в Париже» вышла в свет в платье с экстремальным декольте

    Песков охарактеризовал Путина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok