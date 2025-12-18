Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:14, 18 декабря 2025Мир

Захарова похвалила полицию Финляндии

Захарова похвалила полицию Финляндии за помощь в расследовании дела о влиянии РФ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова по просьбе РИА Новости прокомментировала опубликованные в Финляндии результаты расследования о предполагаемом российском «гибридном влиянии», отметив, что полиция Финляндии проявила ответственность, признав отсутствие признаков такого влияния и не усиливая при этом русофобию.

«Выявленные факты проникновения на соответствующие объекты или причинение им ущерба оказались связаны — вы не поверите — с рядовой преступностью, а не с некой широкомасштабной враждебной деятельностью зарубежных государств», — отметила Захарова.

Она отметила, что в выводах финской полиции нет ничего нового или сенсационного, поскольку любой разумный человек, проверив доступную информацию, пришел бы к тому же заключению.

Ранее премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что Россия якобы будет представлять угрозу для НАТО после окончания конфликта на Украине. Он также призвал союзников по альянсу проявить солидарность со странами восточного фланга НАТО, резко увеличившими расходы на оборону.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Инициатор дела против окружения Зеленского раскрыл подробности скандального расследования. Почему он боится за свою безопасность?

    В Россию пришел грипп, которым заболевают даже привитые. Что помогает от нового вируса

    Названы семь неправильных способов борьбы с похмельем

    Трамп назвал мешающий урегулированию на Украине фактор

    На Украине вздрогнули от времени полета «Орешника» из Белоруссии до Киева

    Раскрыты эмоции мальчика после исполнения его мечты Путиным

    В Петербурге молодую учительницу заподозрили в совращении школьников

    Зеленский лишил госстипендий известных спортсменов

    Трамп раскрыл подробности о воспитании своих детей

    Трамп призвал Украину поспешить с урегулированием

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok