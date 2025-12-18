Захарова похвалила полицию Финляндии за помощь в расследовании дела о влиянии РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова по просьбе РИА Новости прокомментировала опубликованные в Финляндии результаты расследования о предполагаемом российском «гибридном влиянии», отметив, что полиция Финляндии проявила ответственность, признав отсутствие признаков такого влияния и не усиливая при этом русофобию.

«Выявленные факты проникновения на соответствующие объекты или причинение им ущерба оказались связаны — вы не поверите — с рядовой преступностью, а не с некой широкомасштабной враждебной деятельностью зарубежных государств», — отметила Захарова.

Она отметила, что в выводах финской полиции нет ничего нового или сенсационного, поскольку любой разумный человек, проверив доступную информацию, пришел бы к тому же заключению.

Ранее премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что Россия якобы будет представлять угрозу для НАТО после окончания конфликта на Украине. Он также призвал союзников по альянсу проявить солидарность со странами восточного фланга НАТО, резко увеличившими расходы на оборону.