Россия
14:54, 18 декабря 2025РоссияЭксклюзив

В России объяснили отсутствие публичных заявлений по мирному плану с Украиной

Депутат Журова: РФ не может комментировать мирный план, пока идут консультации
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Запланированные в Майами переговоры российской и украинской сторон с представителями США — это очередной раунд важных и нужных консультаций, считает зампред комитета Госдумы по международным отношениям Светлана Журова. В беседе с «Лентой.ру» она также объяснила отсутствие публичных заявлений от первых лиц России по мирному плану с Украиной.

Сейчас все стороны активно встречаются для консультаций, в рамках которых могут быть выработаны очертания будущего мирного соглашения, предположила депутат.

«Уже много разных версий мы видели. От нас ждут каких-то публичных выступлений даже по поводу мирного плана, предложенного [президентом США Дональдом] Трампом, но обсуждать бесполезно, пока все эти консультации не состоятся. Публично никто, конечно, ничего озвучивать не может, потому что это бессмысленно. Вы видите, что ни наш президент, ни [министр иностранных дел Сергей] Лавров не высказывают каких-то значимых замечаний по этому плану. Все наблюдают и ждут, когда они уже разберутся и придут к какой-то версии, чтобы мы уже могли ее изучить и дать свои комментарии и мнение на этот счет», — поделилась парламентарий.

Ранее газета Politico сообщила о том, что Россия и США проведут переговоры по Украине в Майами в предстоящие выходные. Ожидается, что в состав российской делегации войдет глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Американскую сторону будут представлять спецпосланник администрации Трампа Стив Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер.

Издание также писало, что в Майами планируют встретиться для обсуждения вопроса территорий военные США и Украины.

