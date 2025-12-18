Зеленский лишил госстипендий известных спортсменов

Зеленский лишил госстипендий восемь спортсменов

Президент Украины Владимир Зеленский лишил госстипендий ряд известных спортсменов. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

Всего в списке восемь человек. Среди тех, кого лишили стипендий, – олимпийские чемпионы Сергей Бубка и Яна Клочкова.

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский уволил Андрея Ермака с должности главы Офиса президента (ОП) страны. Утром 28 ноября стало известно, что к Ермаку с обысками пришли следователи Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).