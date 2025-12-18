Женщина прикинулась пациенткой и обокрала врачей

В США женщина представлялась пациенткой в клиниках, чтобы обокрасть врачей

В США разыскивают мошенницу, которая прикинулась пациенткой и совершила серию краж в частных клиниках. Об этом сообщает Fox 26 Houston.

Женщина, чья личность пока не установлена, посещала офисы разных клиник в Хьюстоне, штат Техас. Она представлялась пациенткой, заявляла о желании записаться на прием и просила воспользоваться туалетом. Затем она проникала в кабинеты врачей, откуда похищала бумажники, наличные деньги, кредитные карты и даже рождественские премии сотрудников.

«Она попросилась в уборную, открыла и закрыла дверь, а затем направилась прямиком в мой личный кабинет», — рассказала владелица офтальмологической клиники Виктория Гликман, у которой были украдены часы и конверты с праздничными бонусами для персонала. Полиция призвала другие медицинские учреждения оставаться крайне бдительными и надежно запирать служебные двери.

