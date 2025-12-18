Минобороны: ВСУ в Купянске занимали дома местных жителей

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Купянске Харьковской области отбирали дома местных жителей и занимались мародерством. Об этом рассказала местная жительница в видео Минобороны России, слова женщины приводит ТАСС.

«У нас по соседству жила женщина в многоэтажке. (...) У нее на глазах с квартиры выносили все ее вещи. Она подошла к ребятам, говорит: "Хлопцы, ну что же вы делаете?". Они наставили на нее автомат и сказали: "Хочешь жить, сядь и заткнись". И такое происходило сплошь и рядом», — рассказала женщина.

По ее словам, одна из украинских военнослужащих заняла квартиру местной жительницы и начала планировать ремонт.

Ранее Минобороны заявило, что город Купянск в Харьковской области находится под контролем ВС России. Также российские войска удерживают под контролем населенные пункты Тищенковка, Московка и Соболевка, которые находятся возле города, тем самым не допуская прорыва украинских солдат к Купянску.