18:28, 19 декабря 2025Силовые структуры

Адвокат назвал условие помилования француза Винатье

Аграновский: Обвиненного в шпионаже Винатье могут помиловать после приговора
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Гражданина Франции Лорана Винатье (признан в России иноагентом), в отношении которого возбуждено уголовное дело о шпионаже, могут помиловать только после вынесения нового приговора. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его адвоката Дмитрия Аграновского.

По словам юриста, для помилования приговор должен вступить в законную силу. При этом он отметил, что статья о шпионаже — очень специфичная и является одной из самых тяжких во многих странах мира.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что впервые слышит о деле против Винатье. Об уголовном преследовании француза его спросил журналист французского телеканала TF1 Жером Гарро.

В октябре 2024 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Винатье к трем годам колонии за уклонение от исполнения обязанностей иноагента. Спустя почти год в отношении него возбудили дело о шпионаже.

