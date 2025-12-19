Путин прокомментировал дело о шпионаже француза Винатье

Путин пообещал разобраться в деле осужденного за шпионаж француза Винатье

Президент России Владимир Путин заявил, что впервые слышит об уголовном деле о шпионаже против гражданина Франции Лорана Винатье (признан в России иноагентом). Об этом глава государства сообщил в ходе прямой линии, совмещенной с итоговой пресс-конференцией. Трансляцию программы вела «Лента.ру» во «ВКонтакте».

Во время прямой линии журналист французского телеканала TF1 Жером Гарро спросил у Путина, может ли семья Винатье ждать обмена французского заключенного или его помилования от президента.

«Первый раз слышу, но я вам обещаю, что я обязательно узнаю. Если есть хоть какой-то шанс решить этот вопрос положительно, если российский закон позволяет это сделать, мы предпримем необходимые усилия», — заявил глава государства.

В октябре 2024 года Винатье приговорили к трем годам колонии общего режима. Иностранца признали виновным по части 3 статьи 330.1 УК РФ («Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах»). Согласно материалам следствия, француз на протяжении нескольких лет не исполнял обязанности по представлению документов, необходимых для включения в реестр иноагентов.