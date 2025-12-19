Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
20:50, 19 декабря 2025Наука и техника

Американский клон «Герани-2» запустили с корабля

TWZ: ВМС США запустили «американскую Герань-2» с корабля
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Экипаж литорального боевого корабля (Littoral Combat Ship, LCS) Santa Barbara Военно-морских сил (ВМС) США осуществил испытательный запуск дрона-камикадзе Low-Cost Uncrewed Combat Attack System (LUCAS), который считают клоном российских «Гераней». Об этом пишет TWZ.

Аппарат запустили при помощи ракетного ускорителя с кормы корабля, находившегося в Персидском заливе. «Возможность использования дронов-камикадзе как с моря, так и с объектов на суше открывает двери для новых оперативных возможностей», — отметили в публикации.

Дрон-камикадзе LUCAS построили по схеме «бесхвостка» с треугольным крылом. В корме аппарата расположен двигатель внутреннего сгорания. Изделие позиционируют как относительно дешевое и массовое средство поражения. Стоимость одного беспилотника — около 35 тысяч долларов.

Материалы по теме:
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность. Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность.Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
9 августа 2023

Ранее в декабре TWZ писало, что оснащенные камерой дроны LUCAS также способны выполнять разведывательные задачи.

В том же месяце стало известно, что Центральное командование Вооруженных сил США создало оперативную группу Scorpion Strike, оснащенную эскадрильей беспилотников LUCAS.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Госсекретарь США назвал возможные сроки урегулирования конфликта на Украине

    В России стало опасно увольняться

    Собраны главные мемы 2025 года

    Госсекретарь США высказался о дедлайне по урегулированию на Украине

    В США исключили возможность мирной сделки по Украине согласия РФ

    Рубио определил самую сложную задачу для США

    Москвичам рассказали о погоде до конца года

    Рубио назвал причину желания США завершить конфликт на Украине

    ВСУ атаковали Крым

    Россияне раскрыли свое отношение к елкам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok