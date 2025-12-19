Реклама

Россия
14:29, 19 декабря 2025Россия

Боец СВО записал видео с передовой во время прямой линии Путина

Боец СВО передал привет Путину с передовой во время прямой линии президента
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Vyacheslav Prokofyev / Sputnik / Pool / Reuters

Боец СВО записал видео с передовой во время прямой линии с президентом России Владимиром Путиным. Кадры, предоставленные Народным фронтом, опубликовал Telegram-канал Shot.

Мужчина записал видео на фоне трансляции мероприятия с участием главы государства. «Хочу передать привет верховному главнокомандующему», — сказал он.

Кадры были сняты на передовой на Константиновском направлении, уточняет канал. Вероятно, военнослужащий вышел в эфир из укрытия, поскольку видео записано в темном помещении.

В ходе выступления на прямой линии Путин ответил на вопросы относительно спецоперации. Он заявил, что хотел бы наступления мира в 2026 году. «Мы стремимся к тому, чтобы решить все спорные вопросы путем переговоров», — подчеркнул президент.

