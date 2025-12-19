Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
16:42, 19 декабря 2025Спорт

Четыре отбитых Сафоновым пенальти сделали россиянина миллионером

Россиянин поставил на победу ПСЖ и выиграл более миллиона рублей
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Mohammed Salem / Reuters

Клиент букмекерской конторы сделал ставку на победу французского ПСЖ над бразильским «Фламенго» в матче за Межконтинентальный кубок и заработал более миллиона рублей. Об этом сообщает «Рейтинг Букмекеров».

Россиянин поставил 280 тысяч рублей на победу ПСЖ в лайве в начале дополнительного времени с коэффициентом 3,77. Сафонов отразил четыре 11-метровых подряд, обеспечив игроку выигрыш в 1 055 600 рублей.

17 декабря ПСЖ в серии пенальти обыграл «Фламенго» и выиграл Межконтинентальный кубок. Сафонов провел на поле весь матч, отразив 4 одиннадцатиметровых из пяти в серии. Российский вратарь вместе с клубом завоевал шестой трофей в нынешнем сезоне.

После матча болельщики раскупили в клубном онлайн-магазине все майки Сафонова. При этом футболки других игроков команды есть в продаже.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина атаковала Россию во время прямой линии Путина

    В России появилась скрытая «огромная армия»

    Раскрыт неожиданный способ внезапно потерять все деньги

    Депутат-террорист ответил за призывы Европы бомбить Москву

    Мужчина умер в массажном кресле в торговом центре Москвы

    Предсказано влияние снижения ключевой ставки на жилье

    Четыре отбитых Сафоновым пенальти сделали россиянина миллионером

    В Раде увидели угрозу в словах Зеленского о смерти Трампа

    Ведущей экономике Европы пообещали возобновление «поначалу слабого» экономического роста

    Путин предложил обеспечить безопасность при выборах на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok