Четыре отбитых Сафоновым пенальти сделали россиянина миллионером

Россиянин поставил на победу ПСЖ и выиграл более миллиона рублей

Клиент букмекерской конторы сделал ставку на победу французского ПСЖ над бразильским «Фламенго» в матче за Межконтинентальный кубок и заработал более миллиона рублей. Об этом сообщает «Рейтинг Букмекеров».

Россиянин поставил 280 тысяч рублей на победу ПСЖ в лайве в начале дополнительного времени с коэффициентом 3,77. Сафонов отразил четыре 11-метровых подряд, обеспечив игроку выигрыш в 1 055 600 рублей.

17 декабря ПСЖ в серии пенальти обыграл «Фламенго» и выиграл Межконтинентальный кубок. Сафонов провел на поле весь матч, отразив 4 одиннадцатиметровых из пяти в серии. Российский вратарь вместе с клубом завоевал шестой трофей в нынешнем сезоне.

После матча болельщики раскупили в клубном онлайн-магазине все майки Сафонова. При этом футболки других игроков команды есть в продаже.