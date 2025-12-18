«Сафонов потрясающий!» Российский вратарь ПСЖ отбил четыре пенальти подряд и вписал себя в историю футбола. Французы обожают его

Тренер ПСЖ Луис Энрике: Впервые вижу вратаря, который отбивает четыре пенальти

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике оценил игру российского вратаря клуба Матвея Сафонова в матче за Межконтинентальный кубок. Его слова приводит L’Equipe.

Основное и дополнительное время матча закончилось со счетом 1:1. В основное время Сафонов пропустил с пенальти, но в послематчевой серии одиннадцатиметровых взял четыре удара подряд. «Впервые вижу, чтобы вратарь отбил четыре пенальти. Но мы рады, что продолжаем выигрывать трофеи, и этот мы заслужили», — заявил Энрике.

Главный тренер ПСЖ отказался обсуждать тему конкуренции Сафонова и французского вратаря Люки Шевалье. В ответ на вопрос, кто станет основным голкипером, Энрике ответил журналисту: «Вы правда считаете, что сейчас подходящее время говорить об этом? Сейчас время праздновать».

Фото: Thaier Al-Sudani / Reuters

Сафонов стал первым вратарем в истории турниров ФИФА, отбившим четыре пенальти подряд

Межконтинентальный кубок — турнир, проводящийся по эгидой Международной федерации футбола (ФИФА). Сафонов стал первым вратарем в истории соревнований ФИФА, отразившим четыре удара подряд в послематчевой серии пенальти.

Ранее такого не случалось ни на чемпионатах мира, ни на клубных чемпионатах мира, ни на Межконтинентальном кубке, ни на Кубке конфедераций, ни на юношеских или молодежных мировых первенствах.

До этого вратарям удавалось отразить в послематчевых сериях только три пенальти подряд

Сафонов пропустил первый пенальти, однако затем отразил четыре удара подряд. Россиянин справился с попытками Сауля, Педро, Лео Перейры и Луиса Араужо, принеся ПСЖ шестой титул в сезоне.

Украинский защитник ПСЖ Забарный отказался поздравлять Сафонова

После того как Сафонов отразил четвертый пенальти, игроки и тренеры ПСЖ бросились поздравлять россиянина. Его подхватили на руки и стали качать.

Единственным футболистом клуба, отказавшимся принять участие в поздравлении, стал украинский защитник ПСЖ Илья Забарный. В момент, когда команда вместе с Сафоновым праздновала титул, украинец остался в стороне.

Забарный перешел в ПСЖ в августе этого года. Тогда в СМИ появлялась информация, что украинец отказывается от трансфера из-за Сафонова: якобы, он не хотел играть в одной команде с россиянином. Руководство парижан предлагало вратарю другие варианты продолжения карьеры, но Матвей предпочел остаться в Париже.

Фото: Hussein Sayed / AP

Впоследствии отношения футболистов нормализовались. Они летели на матч за Суперкубок УЕФА в соседних креслах. Сообщалось, что их общение проходит в рамках рабочих моментов. Это же подчеркивал сам Забарный.

Российский вратарь был признан лучшим игроком матча

Сафонова признали лучшим игроком матча. После игры с наградой в руках он дал интервью журналистам на французском языке, а затем отправился в раздевалку праздновать очередной титул с одноклубниками.

Sports.ru подсчитал, что до этого во взрослой карьере Сафонов отразил только 6 пенальти из 33. А в матче же за Межконтинентальный кубок он отразил сразу четыре.

Кроме того, Сафонов стал первым вратарем ПСЖ в XXI веке, которому удалось справиться с четырьмя пенальти соперника в послематчевой серии

При этом серия в матче с «Фламенго» стала для Сафонова уже второй успешной в составе ПСЖ. Ранее в сезоне россиянин помог команде по пенальти победить «Ланс» в Кубке Франции.

Сафонова поздравили звезды мирового футбола

После матча Сафонов на время стал самой обсуждаемой фигурой в мировом футболе. Его поздравляли как одноклубники, так и легенды спорта.

Бразильский капитан ПСЖ Маркиньос отметил, что команде очень важно иметь вратаря, который вселит в нее уверенность. «Сафонов умеет среагировать в нужный момент, потому что у соперника есть сильные футболисты, которые обычно хорошо бьют по воротам», — сказал защитник.

Выделил россиянина и главный тренер «Фламенго» Филипе Луис.

Такое ощущение, что он видел нашу вчерашнюю тренировку. Его игра заслуживает похвалы Филипе Луис главный тренер «Фламенго»

Россиянина поздравил легендарный итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон. «Я очень рад за Матвея, потому что он талантливый вратарь, и в последние годы у него было не так много возможностей проявить себя. Отлично!» — сказал Буффон в интервью Sport24.

Бывший тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер остался в восторге от игры россиянина. «Сафонов был потрясающим! Он обладает топовыми качествами, и теперь ему нужно играть в большем количестве матчей», — завил Венгер.

