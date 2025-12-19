Минздрав: Число отравившихся в подмосковном пансионате выросло до 30

Число отравившихся в пансионате в подмосковном Видном выросло до 30. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава региона.

Отмечается, что из 30 пострадавших в больницы Московской области были госпитализированы 27 человек, их состояние оценивается как средней степени тяжести и тяжелое.

Изначально сообщалось, что при происшествии в Подмосковье пострадали 11 человек. Причина отравления на данный момент неизвестна.

Ранее в Краснодарском крае пять человек отравились парами сероводорода. ЧП произошло на сахарном заводе. Пострадавших госпитализировали. Состояние одного из них оценивается как тяжелое, остальные находятся в состоянии средней степени тяжести.