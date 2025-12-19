Доцента философии московского университета посадили из-за песен

Суд Москвы дал 3 года доценту МГТУ им. Баумана Нестеренко за экстремизм

Люблинский суд Москвы приговорил к трем годам лишения свободы преподавателя вуза Александра Нестеренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) за публичные призывы к экстремизму. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Речь идет о доценте кафедры философии МГТУ имени Баумана, уточняет ТАСС.

Он получил наказание за публикацию клипа и двух песен украинской группы «Воплі Відоплясова» во «ВКонтакте». В них, по версии следствия, содержатся «признаки побуждения к совершению насильственных действий в отношении русских» и их уничтожению. Нестеренко вину не признал.

