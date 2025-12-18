Реклама

Дуров допустил воплощение в Британии в жизнь сюжета антиутопического триллера

Дуров сравнил будущее Британии с фильмом «V — значит вендетта»
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Будущее Великобритании может быть похоже на сюжет антиутопического триллера «V — значит вендетта», который показывал, что в стране установился тоталитарный режим. С таким мнением в соцсети X выступил сооснователь Telegram Павел Дуров.

«С такими шагами, как объявление всех разработчиков сквозного шифрования "враждебными субъектами", это [сюжет фильма] выглядит не столько как вымысел, сколько как план действий правительства», — написал предприниматель. Он также отметил, что 20 лет назад, когда картина вышла, сюжет казался чем-то невероятным.

Кроме того, Дуров отметил, что события триллера разворачиваются в 2027 году, и, считает он, правительство королевства намерено придерживаться этих дат.

Ранее Дуров раскритиковал ЕС из-за наказаний компаний за отказ от цензуры.

