09:13, 19 декабря 2025Бывший СССР

Генсек ОДКБ рассказал о возможности серьезного военно-политического кризиса

Генсек ОДКБ: Любой инцидент на Балтике может спровоцировать политический кризис
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Любой инцидент на Балтике может спровоцировать военно-политический кризис. Об этом сообщил генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Имангали Тасмагамбетов, передает ТАСС.

«Мы рассчитываем на благоразумие политического руководства блока НАТО, учитывая то, что любой инцидент на Балтике может спровоцировать серьезный международный военно-политический кризис», — заявил он.

По словам генсека организации, аналитики секретариата ОДКБ отслеживают ситуацию в регионе. Он также рассказал о планирующихся учениях в Белоруссии в 2026 году.

В ноябре стало известно о подготовке военных учений ОДКБ вблизи границ НАТО. Учения планируется провести в октябре 2026 года в Республике Беларусь.

