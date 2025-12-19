Россиян предупредили о скрывающемся за усталостью и раздражительностью опасном заболевании

Врач Агапкин заявил, что усталость может быть симптомом гипотиреоза

Врач-реабилитолог и телеведущий Сергей Агапкин и врач-геронтолог Светлана Трофимова предупредили россиян об опасном заболевании, которое может скрываться за усталостью и раздражительностью. Об этом они высказались в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1», выпуск которой доступен на платформе «Смотрим».

Трофимова заявила, что симптомы такого заболевания щитовидной железы, как гипотиреоз, женщины часто принимают за начало климакса. В числе таких признаков, которые кажутся безобидными проявлениями пременопаузы, она назвала усталость и вялость.

По словам Агапкина, во время начала менопаузы у женщин также бывают перепады настроения, раздражительность и даже может развиться депрессия. Аналогичные симптомы характерны и для гипотиреоза, подчеркнул он. Также в обоих состояниях может увеличиваться вес, наблюдаться сухость кожи и выпадение волос, добавил специалист.

Ранее Агапкин и Трофимова в программе «О самом главном» предупредили об опасности людей, которые привыкли терпеть боль. Специалисты призвали россиян принимать обезболивающие препараты при возникновении неприятных симптомов.