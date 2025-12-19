Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
10:24, 19 декабря 2025Интернет и СМИ

Россиян предупредили о скрывающемся за усталостью и раздражительностью опасном заболевании

Врач Агапкин заявил, что усталость может быть симптомом гипотиреоза
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Stock-Asso / Shutterstock / Fotodom

Врач-реабилитолог и телеведущий Сергей Агапкин и врач-геронтолог Светлана Трофимова предупредили россиян об опасном заболевании, которое может скрываться за усталостью и раздражительностью. Об этом они высказались в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1», выпуск которой доступен на платформе «Смотрим».

Трофимова заявила, что симптомы такого заболевания щитовидной железы, как гипотиреоз, женщины часто принимают за начало климакса. В числе таких признаков, которые кажутся безобидными проявлениями пременопаузы, она назвала усталость и вялость.

По словам Агапкина, во время начала менопаузы у женщин также бывают перепады настроения, раздражительность и даже может развиться депрессия. Аналогичные симптомы характерны и для гипотиреоза, подчеркнул он. Также в обоих состояниях может увеличиваться вес, наблюдаться сухость кожи и выпадение волос, добавил специалист.

Ранее Агапкин и Трофимова в программе «О самом главном» предупредили об опасности людей, которые привыкли терпеть боль. Специалисты призвали россиян принимать обезболивающие препараты при возникновении неприятных симптомов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский отреагировал на решение ЕС по российским активам

    Российские роддома хотят оборудовать «прослушкой». Что ждет беременных

    Раскрыты истоки могущества четырех таинственных кланов

    Турист отправился кататься на лыжах в Альпы, упал с крутого склона и не выжил

    Тесты батарей смартфонов показали неожиданные результаты

    Женщинам назвали оптимальный срок замены трусов на новые

    В Совфеде одобрили закон о пенсии добровольцев СВО

    Вассерман ответил на резкое видео Алаудинова и угрозу в адрес своего помощника. Он считает, что достиг своей главной цели

    Украина атаковала предприятия российского региона

    Медведев назвал воровским сходняком саммит Евросоюза

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok