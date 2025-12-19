Реклама

11:14, 19 декабря 2025Спорт

IBU отказался рассмотреть иск российских биатлонистов в ускоренном порядке

Андрей Стрельцов
Фото: Denis Balibouse / Reuters

Международный союз биатлонистов (IBU) отказался рассмотреть иск российских спортсменов в Спортивном арбитражном суде (CAS) в ускоренном порядке. Об этом в своем Telegram-канале сообщил руководитель пресс-службы Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Аверьянов.

В иске российская сторона требует допуска спортсменов на международные турниры. IBU настаивает на том, что устав организации не предусматривает участия в стартах биатлонистов в нейтральном статусе.

Кроме того, Аверьянов рассказал, что СБР направил в IBU запрос по поводу допуска юношей и юниоров. Он признал, что ответа на вопрос, будут ли россияне допущены на соревнования на молодежном уровне, пока нет.

11 декабря IBU отреагировал на иск СБР в CAS. В организации подчеркнули, что получили уведомление о подаче иска, а также выразили уверенность в правомерности своих действий и готовность сотрудничать с судом.

10 декабря СБР, Паралимпийский комитет России и восемь спортсменов подали иск в CAS. Российская сторона требует допустить биатлонистов до международных соревнований.

