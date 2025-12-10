Российские биатлонисты пошли в суд

Российские биатлонисты подали иск в CAS из-за отказа в допуске на турниры

Российские биатлонисты подали иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) из-за отказа в допуске на международные турниры. Об этом со ссылкой на пресс-службу Союза биатлонистов России (СБР) сообщает РИА Новости.

«Исковое заявление было подано в CAS сегодня», — заявили в СБР. В данный момент российские и белорусские спортсмены отстранены от турниров по решению Международного союза биатлонистов (IBU). Из-за этого они не смогут выступить на предстоящих Олимпийских играх — 2026 даже в нейтральном статусе.

Ранее российские биатлонисты обратились в комиссию спортсменов IBU из-за недопуска к соревнованиям. Президент СБР Виктор Майгуров отметил, что организации важно понять, как зарубежные коллеги относятся к вопросу допуска россиян.

2 декабря CAS признал неправомерным решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) отказать россиянам в допуске до соревнований. После этого FIS обязали допустить россиян, позднее организация предоставила нейтральный статус трем отечественным спортсменам — фристайлистке Анастасии Таталиной, а также выступающим в лыжных гонках Дарье Непряевой и Савелию Коростелеву. Таким образом, у них будет шанс отобраться на Олимпиаду-2026.

