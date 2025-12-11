IBU отреагировал на иск Союза биатлонистов России в CAS

IBU: Получили уведомление об иске россиян в CAS, уверены в своей позиции

Международный союз биатлонистов (IBU) на своем сайте отреагировал на иск Союза биатлонистов России (СБР) в Спортивный арбитражный суд (CAS).

В IBU подчеркнули, что получили уведомление из CAS о подаче иска российской стороной. «IBU также подтверждает, что правила проведения соревнований и устав IBU не допускают участия нейтральных спортсменов. IBU уверен в своей позиции и будет в полной мере сотрудничать с CAS», — говорится в заявлении.

10 декабря СБР, Паралимпийский комитет России и восемь спортсменов подали иск в CAS. Российская сторона требует допустить биатлонистов до международных соревнований.

2 декабря CAS признал неправомерным решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) отказать россиянам в допуске до соревнований. После этого троих российских спортсменов допустили до участия в Кубке мира в нейтральном статусе.