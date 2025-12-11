Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
17:13, 11 декабря 2025Спорт

IBU отреагировал на иск Союза биатлонистов России в CAS

IBU: Получили уведомление об иске россиян в CAS, уверены в своей позиции
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Международный союз биатлонистов (IBU) на своем сайте отреагировал на иск Союза биатлонистов России (СБР) в Спортивный арбитражный суд (CAS).

В IBU подчеркнули, что получили уведомление из CAS о подаче иска российской стороной. «IBU также подтверждает, что правила проведения соревнований и устав IBU не допускают участия нейтральных спортсменов. IBU уверен в своей позиции и будет в полной мере сотрудничать с CAS», — говорится в заявлении.

10 декабря СБР, Паралимпийский комитет России и восемь спортсменов подали иск в CAS. Российская сторона требует допустить биатлонистов до международных соревнований.

2 декабря CAS признал неправомерным решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) отказать россиянам в допуске до соревнований. После этого троих российских спортсменов допустили до участия в Кубке мира в нейтральном статусе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин высказался о новом наступлении в зоне СВО

    Раскрыты корни теории заговора о двойниках Путина

    Вероятность снега в Новый год в Москве оценили

    Малышева назвала жестью и дикостью одно действие россиян

    Блокировку iMessage в России признали невозможной

    ЕС начал «долгосрочное замораживание» российских активов

    Расходы европейцев на российские энергоносители подсчитали

    Страх уничтожения автопрома вынудил Европу смягчить правила для ДВС

    Домохозяйка раскрыла требования к мужу-миллионеру после рождения сына

    Олениха ворвалась в магазин подарков и застряла в стуле

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok