Иностранные наемники перестали подчиняться командиру 47-й бригады ВСУ

Иностранные наемники перестали выполнять приказы командира 47-й механизированной бригады ВСУ Максима Данильчука. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на силовые структуры.
Собеседник агентства отметил, что иностранные наемники отказываются выходить на позиции и жить в районах расквартирования бригады, предпочитая снимать жилье в Сумах.
В Швейцарии впервые осудили наемника, который воевал на стороне ВСУ. Отмечается, что военный трибунал признал 49-летнего мужчину виновным в службе в иностранной армии в течение не менее одного года. Он приговорен к условному сроку полтора года.
Суд в Мордовии отказал в УДО американскому пенсионеру Стефану Хаббарду, осужденному за наемничество.