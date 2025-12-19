Иностранные наемники перестали подчиняться приказам командира 47-й бригады ВСУ

Иностранные наемники перестали выполнять приказы командира 47-й механизированной бригады ВСУ Максима Данильчука. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на силовые структуры.

Собеседник агентства отметил, что иностранные наемники отказываются выходить на позиции и жить в районах расквартирования бригады, предпочитая снимать жилье в Сумах.

В Швейцарии впервые осудили наемника, который воевал на стороне ВСУ. Отмечается, что военный трибунал признал 49-летнего мужчину виновным в службе в иностранной армии в течение не менее одного года. Он приговорен к условному сроку полтора года.

Суд в Мордовии отказал в УДО американскому пенсионеру Стефану Хаббарду, осужденному за наемничество.