Интернет и СМИ
23:02, 18 декабря 2025Интернет и СМИ

Иностранные журналисты рассказали о подготовленных для Путина вопросах

Американские журналисты хотят спросить Путина о Трампе и урегулировании
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

В ходе прямой линии с президентом России Владимиром Путиным иностранные журналисты намерены задать ему вопросы об отношениях с американским лидером Дональдом Трампом, а также об урегулировании конфликта на Украине. Об этом они сообщили в эфире «Первого канала».

«Будет ли мирное соглашение по Украине — это, конечно, очень важно. Еще один вопрос, не менее важный, об отношениях между президентом Путиным и президентом Трампом», — поделился журналист NBC Кир Симмонс.

В свою очередь представитель CNN Фредерик Плейтген также сообщил, что хочет узнать о переговорах. Он собирается спросить, какие Россия выдвигает требования по урегулированию конфликта.

Ранее стало известно, что журналисты Павел Зарубин и Екатерина Березовская будут вести «Итоги года с Владимиром Путиным».

