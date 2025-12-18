Реклама

20:36, 18 декабря 2025Интернет и СМИ

Названы ведущие «Итогов года с Владимиром Путиным»

Журналисты Зарубин и Березовская будут вести «Итоги года с Владимиром Путиным»
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Гавриил Григоров / POOL / РИА Новости

Названы ведущие программы «Итоги года с Владимиром Путиным» 19 декабря. Их имена передает РИА Новости.

Сообщается, что вести передачу будут журналисты Павел Зарубин и Екатерина Березовская.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал самые популярные вопросы на прямую линию с президентом России. По словам представителя Кремля, на первом месте по частоте оказались обращения, связанные с социальным обеспечением.

До этого Песков рассказал, что подготовка к прямой линии вышла на заключительную стадию. Он заявил, что Путин работал до глубокой ночи на 18 декабря.

Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» выйдет 19 декабря в 12:00 по московскому времени. Она совместит большую пресс-конференцию главы государства с прямой линией. В 2024 году прямая линия прошла 19 декабря. Она продлилась 4 часа 27 минут.

