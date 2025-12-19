Складного iPhone придется ждать долго

Складной iPhone анонсируют в 2026-м, но поставки начнутся не раньше 2027-го

Складной смартфон Apple окажется дефицитным товаром в первые месяцы после анонса. Об этом сообщает издание MacRumors со ссылкой на авторитетного инсайдера Мин-Чи Ко.

По информации специалиста, разработка iPhone Fold отстает от ранее обозначенных прогнозируемых сроков. Однако Apple все равно намерена представить гаджет публике осенью 2026 года. Однако приобрести устройство до конца года будет невозможно — из-за жесткого дефицита.

Ко предсказал, что первым покупателям складного смартфона придется долго ждать свой девайс. Инсайдер заметил, что регулярные и бесперебойные поставки гаджета начнутся не раньше 2027 года. Это будет связано с ограниченном предложением и ожидаемо высоким спросом.

Мин-Чи Ко рассказал, что компания Foxconn — партнер Apple — должна была начать ограниченное производство iPhone Fold до конца года. Сведений об этом нет, из чего можно сделать вывод, что складной аппарат все еще находится на стадии проверки дизайна.

В середине декабря источники блога iPhone-Ticker.de рассказали, что складной iPhone получит компактные габариты. Девайс будет иметь внешний экран на 5,5 дюймов, внутренний — на 7,76 дюймов.